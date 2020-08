Nell’enorme fabbrica della Stadler i tecnici sono all’opera per ultimare il primo tram-treno destinato al Luganese. Sarà consegnato, con la sua livrea bianca e arancione, alle FLP in marzo e manderà piano piano in pensione i gloriosi elettrotreni Be 4/8, che dal 1978 sfrecciano tra Lugano e Ponte Tresa e che della nostra regione, con il sorriso dipinto sulla locomotiva, sono diventati un simbolo. «Questa sarà dunque l’ultima estate - sottolinea il direttore delle FLP Roberto Ferroni - senza aria condizionata sui nostri treni». Ma in realtà, come ci spiega, cambierà tutto, non certo solo la temperatura nei vagoni. Sarà una rivoluzione. Il primo «tram-link» come detto arriverà in marzo e verrà poi sottoposto a un periodo di collaudo e omologazione. Tre mesi che serviranno anche a formare il personale...