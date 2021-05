«Ma sì, andiamo presto attorno all’orario di apertura: ci sarà meno gente». Lo avranno pensato in molti, a giudicare dalle code. Sì, le farmacie del Luganese che offrono (senza appuntamento) il test rapido per il coronavirus sono state prese d’assalto. Code a Breganzona, code a Viganello.

Code dappertutto, insomma. Il motivo? Tanti ticinesi, dopo mesi e mesi di limitazioni, hanno voglia di Italia. Chi per una semplice uscita (con spesa). Chi, invece, per riabbracciare amici e parenti e chi, ancora, perché ha una voglia matta di mare. Il weekend lungo di Pentecoste ha fatto il resto: la richiesta per il test (obbligatorio per l’ingresso nel Belpaese, al momento) è infatti ai massimi.