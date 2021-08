In un fine settimana di sole, da un paio d’anni a questa parte, chi si reca nell’area del campo da calcio e del grotto Sgambada ad Arosio noterà tanti ciclisti ben bardati: casco integrale, varie protezioni, l’occasionale GoPro. Sono lì per percorrere la manciata di «trail» per mountain bike creati e mantenuti trai boschi nella zona del monte Cervello da appassionati locali dello bicicletta. Sono percorsi relativamente brevi, tendenzialmente in discesa e dotati di qualche salto artificiale. Percorsi non ufficiali che stanno diventando sempre più popolari - le visualizzazioni di filmati a loro dedicati su YouTube si contano in centinaia di migliaia - e su cui negli ultimi mesi stanno mettendo gli occhi anche i Comuni della regione, che malgrado qualche grattacapo logistico li vedono come un’interessante...