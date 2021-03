Avrebbe riportato ferite apparentemente non gravi lo scooterista protagonista di un incidente della circolazione avvenuto questa mattina sulla strada Cantonale a Sureggio. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media l’uomo stava circolando in direzione di Porza quando è caduto ed è entrato il collisione con una Dacia che lo precedeva. A causa dell'urto l'uomo è stato sbalzato a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure allo scooterista, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la polizia per i rilievi del caso ed il disciplinamento del traffico. Il tratto di strada interessato dal sinistro è rimasto chiuso per circa un'ora.