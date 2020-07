Un operaio italiano di 45 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro poco dopo le 8.30 presso un cantiere per la costruzione di una palazzina in via Bosia a Paradiso. Lo comunica la Polizia cantonale in una nota. L’uomo, della provincia di Como, stava posando delle griglie di protezione su un vano all'interno dello stabile, quando, stando ad una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è caduto nel vano da un'altezza di circa 3 metri. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio Sud, l'Unità di Intervento Tecnico dei pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al 45.enne, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando ad una prima valutazione medica, l’uomo ha riportato gravi ferite.