Un infortunio sul lavoro è avvenuto oggi poco prima delle 9 in un’azienda manifattrice di riso in via San Gottardo a Taverne. Stando a quanto comunicato dalla polizia, un 47.enne elettricista svizzero domiciliato nel Luganese, di una ditta esterna, stava effettuando dei lavori all’impianto antincendio dello stabile. L’uomo si trovava su una scala, a un’altezza di circa 4 metri, quando è caduto. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo aver prestato le prime cure all’elettricista, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Il 47enne ha riportato serie ferite.