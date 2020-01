Un incidente sul lavoro è avvenuto questo pomeriggio verso le 14 su un cantiere in Via San Bernardo a Canobbio. Un operaio italiano 32.enne è caduto da un’altezza di 5 metri mentre stava effettuando dei lavori di rifacimento di un tetto. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Lugano, che ha trasportato l’uomo in ospedale. I medici, da una prima valutazione, hanno giudicato molto gravi le ferite riportate dal 32.enne, ma la sua vita non sarebbe in pericolo.