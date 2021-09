Cade dalla bici e finisce contro un’auto, è grave

Un anziano ciclista ha riportato gravi ferite in un incidente stradale avvenuto quest’oggi poco dopo le 13 a Lamone. Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che l’81.enne domiciliato nel Luganese stava circolando in sella ad una bicicletta sul marciapiede destro di via Cantonale, in direzione di Vezia, quando, in base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del velocipede ed è caduto sul campo stradale. L’uomo ha urtato una vettura che circolava sempre su via Cantonale, nella medesima direzione. Alla guida del veicolo vi era un 61.enne domiciliato nella regione. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, è intervenuta la Polizia del Vedeggio nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l'anziano all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, l'81.enne ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi il tratto interessato è stato completamente chiuso al traffico.