Un infortunio sul lavoro è avvenuto quest’oggi poco prima delle 11 in un'abitazione privata in via San Martino a Vezia. Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che un giardiniere svizzero di 50 anni è caduto da una scala, da un’altezza di circa 3 metri, mentre stava potando una siepe. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio Nord, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Il 50.enne, domiciliato nel Luganese, ha riportato gravi ferite. La polizia dovrà ora stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.