Un uomo è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro questa mattina, attorno alle 10, in un cantiere a lato della strada Cantonale tra Maroggia ed Arogno. La dinamica dei fatti non è ancora chiara ma lo sventurato sarebbe caduto all'interno di un cantiere mentre stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che, visto la scomoda posizione, hanno richiesto la collaborazione dell'Unità di Intervento Tecnica dei pompieri di Lugano. Le condizioni dell’uomo non sono note ma non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto anche la Polizia cantonale per gli accertamenti del caso.