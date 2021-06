(Aggiornato alle 11) Un 19.enne cittadino svizzero domiciliato nel canton Lucerna ha riportato serie fratture al volto questa notte poco prima delle 4 cadendo da un pilastro del cancello del Parco Ciani che stava tentando di scavalcare. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale il giovane si è arrampicato sul cancello d'entrata del parco, in zona Rivetta Tell, per poi sedersi su un pilastro a lato dello stesso. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il giovane è caduto a terra da un'altezza di quasi 4 metri. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia Città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale