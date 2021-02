I contorni della vicenda legata all’aggressione di un giovane a Cadempino, lo scorso 28 gennaio, si fanno via via più nitidi. Stando a quanto riporta la Regione online i cinque aggressori avrebbero picchiato il 18.enne per poche centinaia di franchi. Sembrerebbe che ognuno di loro fosse creditore, per piccole somme, del ragazzo. Che i debiti fossero legati a questioni di droga, poi, resta solo un’ipotesi, benché due degli accusati debbano rispondere anche di reati per stupefacenti. Gli arrestati, dal canto loro, negano che si sia trattato di prestiti per dosi di droga.