Calano gli affitti a Lugano: in controtendenza rispetto alle altre città svizzere

La Lugano è la città svizzera dove le pigioni calano, mentre altrove aumentano: è questa, in estrema sintesi, l’indicazione che - in un’ottica ticinese - emerge da un’analisi del sito Comparis sulla base degli annunci di appartamenti nuovi o nuovamente affittati.

«Ad avere un impatto decisivo sul livello delle pigioni è la tendenza a lasciare le piccole città per trasferirsi nei grandi centri urbani», osserva Leo Hug, esperto Comparis in immobili, citato in un comunicato odierno. Il fenomeno interessa per esempio Bienne (BE), ma è a Lugano a mostrare i cali più significativi. Nella località sul Ceresio gli affitti degli appartamenti di 4,5 locali sono scesi da 1900 a 1700 franchi (-10,5%), quelli dei 2,5 locali sono passati da 1650 a 1450 (-12,1%) e i bilocali hanno visto il loro costo scendere da 1295 a 1150 franchi (-11,2%).