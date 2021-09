Un’auto con targhe italiane, in serata, è rimasta bloccata sui binari al passaggio a livello nei pressi della stazione di Caslano. L’automobilista, evidentemente, ha calcolato male i tempi. La polizia, nei paraggi per altri controlli, è subito intervenuta mentre il tram, in arrivo da Lugano, era già in frenata. Tutto, per fortuna, si è risolto nel giro di pochi minuti e senza conseguenze. Le sbarre sono state prontamente rialzate e l’automobilista ha potuto lasciare i binari.