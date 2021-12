Dopo 29 anni Antonio Bottani, già Sindaco di Massagno, lascia la Presidenza dell’Azienda Elettrica di Massagno. La «gestione Bottani» è stata puntualizzata da momenti significativi per la storia dell’azienda, quali il potenziamento della Centrale Idroelettrica della Stampa, la trasformazione dell’allora azienda elettrica Comunale in SA, il primo sviluppo di progetti nell’energia termica e la recente e radicale trasformazione del «business model» in seguito all’avvento della produzione decentrata. Il commiato di Bottani è concomitante a quello del Direttore Paolo Rossi, che lascia l’azienda dopo 6 intensi anni. Antonio Bottani e Paolo Rossi saranno sostituiti rispettivamente da Stefano Colombo nuovo Presidente e Rolf Endriss nuovo Direttore, mentre Giovanni Pozzi entra come nuovo membro nel Consiglio di Amministrazione