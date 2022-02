Camignolo in lutto per la scomparsa di Adriano Morandi

Ha suscitato molta partecipazione un po’ in tutto l’Alto Vedeggio, ma non solo, la scomparsa di Adriano Morandi. Professore, conosciuto da tutti per essere molto gentile e disponibile e per essere stato direttore ed apprezzato docente della Scuola media di Camignolo. Classe 1940, per alcune legislature è pure stato sindaco di Camignolo e attivo in tutte le associazione della valle.