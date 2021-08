È la fine di camion e camioncini posteggiati o intenti a fare manovra per le operazioni di carico e scarico nelle zone più belle e frequentate di Lugano? Forse, ma probabilmente serviranno alcuni anni di studi e discussioni. Capiamoci: non abbiamo niente contro i trasportatori e le attività economiche che hanno bisogno dei loro servizi, ma la presenza di mezzi pesanti in determinati punti del centro stride con la volontà di Lugano di affermarsi come città turistica e di rendere più vivibile e attrattiva la sua zona pedonale (anche di garantire la sicurezza dei passanti, se vogliamo dirla tutta). Il tema lo abbiamo sollevato diverse volte su queste pagine e ora, promuovendo uno studio ad hoc, il Municipio sembra aver imboccato la via giusta per risolvere questo e altri problemi legati alla logistica...