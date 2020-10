Siete mai stati in un campeggio? In Ticino ve ne sono circa 38, 15 nel Sottoceneri, 12 nel Luganese, cui si aggiungono 5 aree di sosta per camper su tutto il territorio cantonale. Le cifre sul turismo dicono che i campeggi generano in Ticino 1 milione di pernottamenti all’anno, circa il 10 per cento del totale registrato in Svizzera. Una cifra d’affari importante. Ma oltre le cifre, una scelta. Vi è chi il campeggio lo crea e gestisce e chi in esso ci vive tutto l’anno. Altri lo raggiungono periodicamente e ancora c’è chi scopre questo stile di villeggiatura per la prima volta.Luci e ombreAl termine dell’estate, ci siamo ritrovati a zigzagare in un campeggio, più precisamente il TCS Camping di Muzzano, tra camper e roulotte come sempre ben disposti e distanziati. Ma rispetto agli anni scorsi...