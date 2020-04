Il paragone è dissacrante, ma in tempo di crisi, o in questo caso di crisi su crisi, un po’ di sarcasmo aiuta a sdrammatizzare e allevia per un attimo le preoccupazioni. «Ci mancano altre sei piaghe, poi saremo come l’antico Egitto». È la battuta che circola ultimamente a Campione d’Italia, dove il coronavirus si è aggiunto agli altri problemi che affliggono da tempo l’enclave. Per inciso, le prime quattro piaghe sarebbero la chiusura del Casinò, la crisi del Comune, l’entrata nello spazio doganale europeo e, appunto, la pandemia. «E pensare che dopo l’introduzione delle nuove regole doganali dicevamo «ci manca solo la peste»: è arrivata anche quella» commenta Sandra Bernasconi, ex dipendente della casa da gioco e membro del Comitato civico di Campione. «Siamo alla frutta. Abbiamo inviato una lettera a diverse autorità e anche all’ambasciatore italiano a Berna, ma non si muove niente e in questa fase ancora meno. Intanto, per ogni mille litri di gasolio dobbiamo pagare 280 euro di accise. Subito. E viviamo tutti con gli 800 euro della disoccupazione». Gli anni d’oro sembrano molto più lontani di ciò che dice il calendario. Quello che era il motore, l’unico motore economico di Campione è fermo e ora, con l’emergenza sanitaria, sono ferme anche le persone. «Valgono le regole italiane: oltre duecento metri da casa nostra non possiamo andare», spiega sempre Bernasconi. «Per gli anziani che vivono soli, e ce ne sono diversi, abbiamo organizzato un servizio di spesa a domicilio con i nostri volontari».



La ricerca della normalità

A proposito di spesa, una reazione alla crisi esplosa con la chiusura del Casinò è stata quella di creare una dispensa alimentare per le famiglie più in difficoltà. Gestita inizialmente da un gruppo di volontari, l’attività è stata ripresa la scorsa estate dai Lions di Campione, aiutati dai loro omologhi ticinesi e comaschi. «Abbiamo creato un’associazione ad hoc legata al nostro club - racconta il presidente Emilio Longoni - e con il tempo siamo riusciti ad instaurare un rapporto più duraturo con il Tavolino magico e con il Banco alimentare della Lombardia. Al momento l’attività del Tavolino è sospesa a causa della pandemia, mentre il Banco ci sta inviando parecchio cibo, anche se dover attraversare due dogane è un delirio». Attualmente la dispensa rifornisce 75 famiglie. «Non credo che la situazione migliorerà a breve, anche perché i pochi che hanno trovato un lavoro in Ticino sono di nuovo in difficoltà a causa del virus. Ho tanti amici che faticano a pagare le bollette... È un territorio segnato». In tutto questo si prova a ripartire, a trovare qualche sprazzo di normalità. «Tra le varie cose il nostro club ha fornito del materiale didattico alle scuole, per sensibilizzare gli allievi su temi come il bullismo e l’alimentazione corretta», dice sempre Longoni. «In più abbiamo organizzato alcune manifestazioni tradizionali per ravvivare un po’ il paese». Il pensiero ricorrente, comunque, è sempre il solito. Un pensiero che allo stesso tempo è uno sguardo: quello verso la sagoma muta del Casinò, la cui possibile riapertura ha tenuto banco nel dibattito di cui riferiamo sotto. «Realisticamente non vedo la possibilità di separare Campione dalla sua casa da gioco. Chiaramente - osserva il presidente dei Lions - non dev’essere l’unica fonte di guadagno. Spero che vengano avviate attività commerciali che possano mantenersi con l’utenza ticinese e comasca. Campione ha un bellissimo territorio, si potrebbero fare tante cose».