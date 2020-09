Campione d’Italia ha fatto la sua scelta, e lo ha fatto in modo piuttosto chiaro. Roberto Canesi, con 1.007 voti (61,5%), è il nuovo sindaco dell’enclave. Molto staccato (630 voti, pari al 38,5%) il candidato di «Campione Rinasce» Simone Verda. Dopo due anni di commissariamento dunque il Comune torna ad avere una guida politica eletta democraticamente. Per Canesi la sfida sarà ardua. «Ardua, ma non impossibile», ci spiega.

«Guardiamo avanti, non indietro»Campione da due anni - dalla chiusura del casinò - si trova in una situazione disperata. Famiglie finite sul lastrico (costrette a rivolgersi alle collette alimentari), un Comune in dissesto finanziario e una casa da gioco che nonostante i proclami difficilmente riaprirà a breve. Senza dimenticare il fatto che gli ex due sindaci sono sotto...