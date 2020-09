Dopo due anni di commissariamento gli abitanti di Campione d’Italia hanno eletto Roberto Canesi della lista civica «Campione rinasce» quale nuovo sindaco. Nato a Milano 72 anni fa, laureato in economia aziendale, dal 1975 Canesi esercita la professione di commercialista a Campione, dove vive. È esperto contabile iscritto all’albo di Como, revisore dei conti, sindaco in diverse società italiane e ha seguito molte delle vicende tributarie che hanno riguardato il territorio dell’enclave. Sconfitto lo sfidante, Simone Verda (della lista «Campione 2.0»). I dettagli dell’elezione verranno comunicati più tardi.

La valorizzazione turistica dell’enclave è parte non accessoria del programma elettorale del neoeletto, che per Campione d’Italia prospetta una nuova era, slegata dalla monocoltura del Casinò del quale tuttavia si riconosce la necessità e che si vorrebbe lasciare nello stabile progettato da Mario Botta. In gioco c’è l’occupazione di personale locale qualificato - certo, riguarderà meno della metà dei quasi cinquecento addetti che la casa da gioco contava prima della chiusura - perché a Campione oggi è il lavoro che manca; lavoro che le pur vantaggiose agevolazioni di carattere tributari concesse a imprenditori e commercianti non possono garantire in tempi né brevi né medi. Dunque il Casinò resta il solo motore in grado di avviare la rinascita e la sua «sollecita riapertura è il perno su cui deve poggiare il ‘risorgimento’ di Campione» con un progetto che la lista di Canesi ha «condiviso con qualificati studi professionali» e prevedendo la partecipazione di imprese private del gioco e dell’intrattenimento. Resta comunque da superare l’ostacolo di una vertenza giudiziaria, giunta al terzo grado, i cui tempi sarebbero altrimenti letali.