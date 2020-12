Lo spettro di un nuovo commissariamento e il pignoramento del mobilio comunale: malgrado alcuni segnali positivi negli scorsi giorni, perdura il periodo difficilissimo di Campione d’Italia.

Addio a quadri e arredi

Partiamo da quadri e arredi: ne sono stati pignorati per un valore di quasi 200.000 euro, su ordine del Tribunale di Como, a cui si erano rivolti tre ex dipendenti del Comune (il cui organico come noto è stato tagliato di cinque sesti) in credito con l’ente locale, come tutti i loro colleghi, di un anno e mezzo circa di stipendi. Di soldi, va da sé, non ce ne sono. Al punto che, pur intenzionata a combattere il pignoramento, la Giunta comunale ha dovuto sospendere l’affidamento del caso ad un legale dopo avergli chiesto di prospettare un onorario «ai minimi tariffari»; di più, con...