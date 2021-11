Da inizio 2020 - data in cui i vecchi debiti erano stati in parte saldati e in parte stralciati - a metà ottobre 2021 Campione d’Italia ha accumulato circa 420.000 franchi di fatture scoperte nei confronti di Lugano . Lo comunica la Città nel rispondere a un’interrogazione di Andrea Censi (Lega) sul tema. Essenzialmente, scrive il Municipio, «il Comune di Campione si limita - presumibilmente quando può - a versare degli acconti» per le prestazioni fornite. Tutte collegate, in somma sintesi, al convogliamento delle acque luride dell’enclave al depuratore di Bioggio da parte del CDALED (Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni), in base a una convenzione risalente al 2006 che la Città vorrebbe presto ridiscutere. In ogni caso, Lugano ha le mani legate: «Una prova di forza non è ipotizzabile considerato che il mancato convogliamento delle acque luride a Bioggio potrebbe comportare lo scarico di liquami nel lago».