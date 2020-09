Campione sta per riacquistare la sua autonomia politica dopo il periodo di commissariamento dovuto alla crisi finanziaria del Comune e il fallimento del Casinò. Le elezioni del 20 e 21 settembre vedranno sfidarsi, per la poltrona di sindaco, Simone Verda e Roberto Canesi. I due contendenti, nei giorni scorsi, hanno presentato i programmi delle loro liste.



Campione 2.0

Il primato della politica caratterizza gli obiettivi della lista Campione 2.0. E ieri lo ha riaffermato la presenza, al fianco del candidato sindaco Simone Verda, del presidente del Legislativo della Regione Lombardia Alessandro Fermi e dell’assessore regionale al welfare Giulio Gallera. La sanità è tra i temi cruciali in paese e Gallera, confermando la scelta di indirizzare l’assistenza programmabile dei campionesi verso le strutture italiane, forse anche con servizi navetta se necessario, fermo restando il riferimento alla Svizzera per le urgenze, ha ribadito la necessità di quella interlocuzione con amministratori locali «politici» che nei due ultimi anni, con il Comune commissariato, è mancata. Dal canto suo Verda ha assicurato che, se eletto, immediatamente lo raggiungerebbe a Milano, pronto a recarsi con l’assessore a Roma, dove compete alle autorità governative la sottoscrizione di quei patti transnazionali che, per quanto riguarda l’assistenza sanitaria dei campionesi, si sono rivelati problematici di fronte a costi che la Regione si trova addebitati. Del resto la lista di Simone Verda è consapevole delle criticità delle specifiche convenzioni in essere tra Italia e Svizzera, perciò intende «agire tempestivamente per continuare a fornire» ai campionesi un tipo di assistenza sanitaria «peculiare e indispensabile per chi vive nell’enclave».

Anche per questo Campione deve tornare ad avere una guida politica, per quanto coraggio occorra nella drammatica situazione economica e sociale del borgo, perché solo con interlocutori politici può trovare la spinta necessaria per il rilancio cui la lista Campione 2.0 si è votata. Prioritario, naturalmente, è il Casinò: «Si tratterà - nel programma elettorale - di proseguire un percorso con le autorità governative nell’individuazione di dinamiche giuridiche e regolamentari funzionali» per «riaprire in tempi brevi, di concerto con un programma occupazionale capace di rigenerare il tessuto sociale del paese». Ma i fronti aperti sono molteplici: «armonizzare» la direttiva sull’inclusione di Campione nello spazio doganale UE; attrarre investitori in forza delle «norme fiscali specifiche»; valorizzare il patrimonio d’arte dell’enclave anche con «un museo a cielo aperto». I rapporti con la Svizzera? «Quelli di sempre - Simone Verda è conciso - specie per quanto riguarda l’accesso dei giovani alle scuole del Ticino».