Campo Marzio: il bando di concorso per investitori non viene attribuito

Considerate le manchevolezze delle proposte urbanistico-architettoniche e delle relative offerte economiche, il Municipio di Lugano ha deciso nella sua seduta odierna di ratificare il rapporto finale della Giuria architettonica e del Collegio di esperti che hanno valutato le proposte dei due concorrenti per la realizzazione del polo turistico e congressuale del Campo Marzio Nord. Il bando non è stato aggiudicato «perché le proposte inoltrate da Implenia Svizzera SA e Gruppo Halter AG & Swisscanto non rispettano le condizioni richieste». In particolare, il gruppo Halter raggiunge gli obiettivi finanziari posti dal bando di concorso in merito alla realizzazione «a costo zero» dei contenuti pubblici, lo fa però con un’eccessiva quota di superfici residenziali, in contrasto con le condizioni di concorso, e con modalità di acquisizione del terreno non conformi con quanto prospettato; sul progetto Implenia, invece, il Collegio di esperti esprime importanti riserve relative alla fattibilità economica; considerato che l’offerta non rispetta gli obiettivi finanziari della Città, né evidenzia alternative di finanziamento.