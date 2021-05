Cani da protezione: nervi tesi sul monte Bar

Da una parte chi dice che gli escursionisti andrebbero tutelati di più, dall’altra chi li invita a comportarsi in un certo modo quando incontrano un gregge. Il tema dei cani di protezione e dei loro conflitti con gli amanti delle passeggiate in quota continua a tenere banco sulle pendici del monte Bar. Sulle pendici di tanti monti ticinesi, in realtà, ma è fra la capanna gestita da Serge Santese e James Mauri e l’Agriturismo Alpe Rompiago di Maurizio Minoletti che si è riaccesa la fiamma del dibattito. La «colonna di fumo», se vogliamo restare nella metafora, è un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dell’agriturismo con cui si comunica che i prodotti dell’alpe non verranno più forniti agli attuali gestori del rifugio di proprietà del CAS. «Buona vita a tutti, anche a quelli della movida!»...