La Città di Lugano ha l’amaro in bocca: per il progetto del polo sportivo si aspettava un sostegno maggiore dal Cantone. Almeno il 10% della spesa, che supererà i duecento milioni. Palazzo delle Orsoline invece ne ha messi a disposizione 7. Ne abbiamo parlato con Manuele Bertoli, capo del Dipartimento Educazione Cultura e Sport.

Signor consigliere, che valutazioni ha fatto il Cantone nel fissare il contributo a favore del progetto di Lugano?«Il contributo per la costruzione dello stadio, del palazzetto e degli impianti al Maglio viene dal Fondo Sport Toto ed è frutto di un calcolo già generoso, se pensiamo ai sussidi ricevuti da progetti analoghi. Per la nuova Valascia, ad esempio, sono stati stanziati 3 milioni. Ciò non toglie che la Città, qualora le condizioni legali siano adempiute, possa...