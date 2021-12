Il 29 novembre 2020 i cittadini di Origlio accoglievano alle urne il referendum contro la realizzazione di un nuovo ecocentro dal costo di 1,8 milioni di franchi. Poche settimane dopo e pochi chilometri più in là, lo scorso 8 febbraio, i consiglieri comunali di Capriasca rinviavano al Municipio il messaggio sull’acquisto per 4,7 milioni del deposito ARL di Tesserete perché non abbastanza approfondito. Nel mentre ci sono state le elezioni, e i rinnovati gremi politici sono tornati a chinarsi sui due temi, proponendo negli scorsi giorni ai rispettivi Legislativi qualcosa che sostanzialmente avevano già sentito. «Costruiamo un ecocentro». «Compriamo l’edificio delle ARL». E, se il ritornello è lo stesso, decisivo sarà il mutare della strofa.

Esclusa l’espropriazione

Partiamo da Capriasca, dove...