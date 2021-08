Attiva ormai da febbraio, la centrale di teleriscaldamento di Tesserete realizzata da Capriasca Calore SA si presenterà finalmente al pubblico in una giornata di porte aperte il prossimo 5 settembre. Al contempo sembrerebbe essersi finalmente risolta l’annosa vertenza sui contratti firmati fra Comune e Capriasca Calore (partecipata dal Comune stesso, da AEM e da AET) che, sotto elezioni, era sfociata in una segnalazione del Municipio alla Sezione Enti Locali (SEL) da parte di 16 consiglieri comunali.

«Non emergono divergenze»

La metà del Legislativo si era rivolta alla SEL - sotto forma di segnalazione, non di denuncia - perché affermava che nella sottoscrizione dei contratti non fossero stati inclusi gli emendamenti chiesti dal Consiglio Comunale, riguardanti in particolare garanzie che il...