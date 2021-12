Che ruolo ha - o potrebbe avere - Capriasca nell’offerta turistica luganese e ticinese? E a che tipo di turisti ci si dovrebbe rivolgere per sfruttare a pieno le bellezze e le potenzialità della regione? E come stanno rispondendo gli operatori? Ci credono? Investono? Si dimostrano innovativi? Domande a cui il Municipio di Capriasca ha risposto negli scorsi giorni dando seguito a un’interpellanza (presentata dal gruppo Verdi e PAC)_che chiedeva lumi sulla vocazione del comune. Non si parlava solo di turismo, è vero, ma è probabilmente in quest’ambito che sono state fornite le indicazioni più interessanti. «Senza voler fare pubblicità gratuita - spiega l’Esecutivo - e sicuri di dimenticare qualcuno, è innegabile che investimenti importanti come quelli fatti dai Frati Cappuccini al Convento del...