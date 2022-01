L’ex casa comunale di Sala quale sede della Casa della memoria e delle tradizioni, casa Pasquali-Battaglini a Cagiallo come villa Heleneum, e casa Cattaneo a Lugaggia quale Casa delle associazioni. Sono queste le principali proposte del Municipio di Capriasca per «uscire dalla stallo» e rilanciare il discorso sulla destinazione da dare agli edifici di proprietà comunale.

L’obiettivo? Trovare in tempi relativamente brevi un consenso e tradurlo, in primavera, in un piano degli investimenti. Che, per quanto riguarda gli edifici, ammonterebbero grossomodo a 14 milioni lordi. O dodici, se si vorrà vendere qualche proprietà. «Siamo ben consapevoli - scrive il Municipio nel documento che rilancia il tema, stilato da un apposito gruppo di lavoro - che si tratti di uno sforzo non indifferente, ma altrettanto...