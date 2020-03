Ha lasciato questa vita e la comunità per la quale si era grandemente impegnato nel momento in cui i suoi cittadini non possono nemmeno rendergli pubblicamente l’ultimo saluto. L’emergenza da coronavirus priva le persone anche di questa vicinanza. La distanza sociale impone la sua fredda legge fino all’ultimo. Eppure è certo che Gravesano è vicinissima in queste ore, col cuore, con l’animo, a Carlo Zoppi, deceduto l’altro ieri. Originario di San Vittore, aveva ottant’anni. Dottore in economia, laureato a San Gallo, aveva lavorato alla Società elettrica sopracenerina. Per sei legislature (dal 1988 al 2012) è stato sindaco di Gravesano nelle file del Partito liberale radicale. Ha vissuto in tale veste la difficile stagione delle tensioni politiche nel piccolo comune della Valle del Vedeggio, quando il movimento ribelle guidato dal dottor Werner Nussbaumer aveva ingaggiato con i liberali un’accesissima battaglia d’opposizione pur essendo rappresentato nell’Esecutivo.