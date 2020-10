Non tutti sanno che a Carona c’è un osservatorio astronomico. Non tutti sanno che - con i suoi 60 anni - è il più vecchio del Ticino, che è di proprietà della Città di Lugano, che ospita la strumentazione di prestigiose università e che grazie ai suoi telescopi sono state scoperte una quindicina di stelle variabili. Un osservatorio - si chiama Calina - che ora avrebbe bisogno di un ampliamento. Astrocalina, l’associazione che lo gestisce, vorrebbe realizzare due o tre nuove casette da 6 metri per 4 per poter installare nuova strumentazione («Molti privati ce lo chiedono, e non abbiamo più spazio») e un osservatorio solare. L’investimento è stimato in 400-450.000 franchi ed è già stato sottoposto alla Città.

Una storia affascinanteA raccontarci la storia dell’osservatorio - che in Europa è quasi...