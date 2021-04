A inizio anni Quaranta tre o quattro famiglie di Carusio chiesero all’allora Comune di Corticiasca di potersi allacciare alla sua rete idrica e gli venne risposto di no, perché non vi era acqua a sufficienza. Si misero quindi a cercare delle sorgenti e le trovarono: fu così che nacque nel 1944, come ci spiega il segretario Gregory Campana, il Consorzio acquedotto di Carusio. Consorzio la cui esistenza è oggi più che mai in bilico, in quanto il Consiglio di Stato lo scorso 31 marzo l’ha sciolto con effetto immediato.Sollevati diversi problemiA mente del Consiglio di Stato, sentito il parere dell’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico (SPAAS), «il Consorzio non è più in grado di far fronte agli impegni che si prospettano e di garantire lo scopo prefissato, ovvero...