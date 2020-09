Mancano i soldi. Non servono giri di parole per fare il punto sull’idea di trasformare Casa Avanzini a Curio in un centro per gli artigiani. La situazione è stata descritta chiaramente dalla fondazione costituita quattro anni fa proprio per dare vita al progetto. I suoi scopi erano «la promozione dello sviluppo dei settori agro-alimentare, artigianale, dell’arte e dello spettacolo per mezzo della gestione e manutenzione dell’immobile». Parliamo al passato perché la stessa fondazione, visto l’evolversi delle cose e a meno di colpi di scena, ha capito che dovrà «giocoforza riorientare i propri obiettivi».Sentenza impietosaL’ente spiega di averle provate tutte. «Ci siamo adoperati in ogni modo affinché il progetto partisse con la prima tappa», cioè la ristrutturazione dello stabile in modo che...