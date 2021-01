A Besso nascerà un polo della musica. Città di Lugano e SSR hanno trovato un accordo per la compravendita del complesso che la RSI lascerà per trasferire la produzione a Comano. L’intesa fra le parti è stata messa nero su bianco e si trasformerà in un diritto di compera se il Municipio e il Consiglio comunale daranno il loro consenso sulla visione d’insieme. E la visione d’insieme è quella di riunire sotto lo stesso tetto diverse realtà attive in ambito musicale, in particolare il Conservatorio, l’Orchestra della Svizzera Italiana e la Fonoteca nazionale. Da noi interpellato, il municipale di Lugano Roberto Badaracco preferisce non svelare la cifra fissata per l’operazione. Di sicuro - ci conferma - è nell’ordine delle decine di milioni di franchi. Sugli aspetti finanziari, due anni fa, si...