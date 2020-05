Un giardino fiorito è stato allestito alla Casa anziani comunale di Massagno per permettere, in tutta sicurezza, le visite all’esterno della struttura. Organizzato lo scorso sabato 23 maggio nella piazza antistante Casa Girasole con oltre 1.000 piantine tra erbe aromatiche e fiori, il nuovo giardino permette incontri “a distanza” con i propri parenti ospiti della casa per anziani, rispettando le misure di distanziamento sociale attualmente in vigore. Ecco come funziona: da un lato della barriera fiorita (e profumata), a debita distanza, saranno posizionati i parenti e, dall’altro, gli anziani ospiti della struttura con tanto di sedia e ombrellone. In caso di brutto tempo le visite si possono invece svolgere all’interno di un gazebo, munito di parete separatoria in plexiglas. Ricordiamo che le visite vanno preventivamente concordate con la direzione della Casa anziani allo 091/960.40.40 o via mail girasole@massagno.ch.