Domenica sera, attorno alle 22.45, in via Orbisana a Muzzano è divampato un incendio in un’abitazione. Le fiamme hanno intaccato il tetto dello stabile. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano che hanno domato il rogo ed in seguito messo in sicurezza la casa. I danni al tetto sono importanti. Sul posto, a titolo precauzionale, i soccorritori della Croce Verde di Lugano ma, stando alle informazioni in nostro possesso, nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. Al momento non sono note le cause che hanno generato l’incendio.