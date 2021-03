Lunedì il Consiglio comunale di Comano ha approvato all’unanimità la variante di Piano regolatore necessaria per l’edificazione della casa per anziani intercomunale Cinque Foglie in località Campagna (di fronte alla RSI). Un primo tentativo era stato affossatto anni fa dai ricorsi, e anche a questo giro c’è già chi ha affermato che ne inoltrerà uno. Per il sindaco Alex Farinelli l’approvazione è ovviamente una buona notizia: «Anche grazie ai precedenti ricorsi questa impostazione è migliore della prima,. Però un ulteriore ricorso non servirebbe a migliorare ulteriormente il progetto. Ora la discussione è se la vogliamo o no».