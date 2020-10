La Procura di Como ha rinviato a giudizio 18 amministratori, compresi due ex sindaci chiedendo una sola archiviazione. Le accuse, a vario titolo, vanno dall’abuso d’ufficio al falso in bilancio, per passare al falso in atto pubblico. L’udienza preliminare, come scrivono La Provincia di Como e Il Giorno, non è ancora stata fissata.