Per sapere quale sarà il percorso giudiziario che dovrà affrontare il Casinò di Campione occorrerà aspettare qualche giorno: il tempo che impiegheranno i giudici a sciogliere un paio di riserve. Ma all’udienza di ieri, che si è svolta davanti al Tribunale Fallimentare di Como, sono emerse alcune novità.

Gli avvocati che rappresentano la società di gestione si sono presentati con una richiesta di concordato in bianco, e quindi di un rinvio per sfruttare la possibilità di mettere a punto un piano di salvataggio della casa da gioco. Tornati in possesso dei loro ruoli, dopo l’annullamento della sentenza di fallimento, nei giorni scorsi avevano depositato la richiesta di ottenere le chiavi e l’accesso ai conti della casa da gioco, così come stabilito dalla Corte di Cassazione il 3 dicembre. Per...