Sono passati quasi tre anni da quando si è appreso che i vertici della casa anziani Tusculum di Arogno – l’ex direttore amministrativo Emilio Devrel e l’ex vicedirettrice Sheila Calvi – erano stati arrestati per sospette malversazioni ai danni dell’istituto. A oggi quella vicenda non è ancora approdata in aula penale e i due protagonisti sono stati scarcerati ormai da tempo, ma i tempi per un processo sono finalmente quasi maturi.

Cos’era successo

La vicenda era emersa nel febbraio del 2018 e con il passare dei mesi gli inquirenti, con l’aiuto dei due imputati, pienamente rei confessi, avevano potuto ricostruire che lo sottrazioni di denaro si erano protratte per una decina d’anni, per un ammanco di cassa totale stimato fra i due e i due milioni e mezzo di franchi. I due avrebbero attinto dalle...