Franco Cavalli al WEF ci è stato tre volte. Una, nel 2015, come relatore («Ma l’esperienza non mi è piaciuta», ci racconta) e due come manifestante anti-WEF. Ha dunque visto il Forum da dentro e da fuori. Ma il suo parere è interessante anche perché - organizzando a Lugano ogni anno il Congresso sui linfomi (4.000 di solito i partecipanti) - sa bene cosa significhi mettere in piedi un evento di questa portata. E conosce anche la macchina organizzativa luganese. Cavalli dubita che si riesca a mettere in piedi il WEF in tempo. «Noi - ci spiega l’oncologo - organizzeremo il nostro congresso in giugno, ma stiamo avendo difficoltà enormi. Un vaccino per la COVID non ci sarà prima della primavera e dunque bisognerà garantire il distanziamento. Noi lavoriamo a tre scenari: organizzarlo come sempre, optare per una forma ibrida (con diversi partecipanti in teleconferenza) oppure tutto online. Ma per il WEF è più difficile. In eventi così si cercano proprio contatti e incontri». Cavalli ha calcolato che, in queste condizioni, dovrebbe diminuire il numero di partecipanti da 4.000 a un massimo di 1.500-2.000.