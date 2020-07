Curioso intervento quello effettuato dagli uomini dell’Unità di intervento tecnico dei pompieri di Lugano questa mattina a Gentilino. Rescue Media comunica che un cavallo si è infortunato dopo essere caduto in un scarpata e non è più riuscito ad alzarsi. I pompieri, appositamente attrezzati, sono riusciti rimettere in piedi l’animale che avrebbe riportato ferite leggere.