Era il 1890, centotrentun anni fa. Per dare un’idea dell’epoca, in quell’anno fu celebrata per la prima volta la festa del lavoro, Oscar Wilde pubblicò Il ritratto di Dorian Gray, Almon Brown Strowger mise in commercio un sistema di commutazione telefonica che non richiedeva alcun operatore, nacquero Stan Laurel (Stanlio) e Agatha Christie (la mamma di Poirot), morirono Vincent Van Gogh e Carlo Collodi (il papà di Pinocchio). In Ticino scoppiò la rivoluzione liberale contro il governo conservatore, ma ci furono anche dei momenti di festa. Mercoledì 26 marzo 1890 per esempio, alla presenza di un’ottantina d’invitati, venne inaugurata la Funicolare del San Salvatore, che entrò in servizio il giorno successivo. Da allora, grazie alla lungimiranza di chi la ideò, sono oltre diciotto milioni le persone che hanno fatto su e giù sulle «panoramiche rosse» e si sono godute le emozioni della cima.

Per rendere omaggio a questo lungo percorso, puntellato da investimenti negli impianti e da vari eventi per far diventare la destinazione ancora più attrattiva, l’azienda ha organizzato, per domani, una giornata di porte aperte. Avrebbe voluto farlo l’anno scorso sottolineando la cifra tonda dei centotrent’anni, ma il virus ha deciso altrimenti. Pazienza: centotrenta più uno.



Nel cuore delle macchine

La festa di domani si estenderà dalle 9 alle 17. Per l’occasione si potrà salire in vetta al prezzo d’epoca di soli cinque franchi e il ricavato dei trasporti sarà devoluto in beneficenza. Sarà un’occasione per scoprire il «dietro le quinte» della funicolare. Per esempio visitando la sala macchine alla stazione intermedia di Pazzallo, dove si trova l’esclusiva stazione motrice; oppure, all’arrivo, le apparecchiature che si trovano nel Centro di trasmissione Swisscom Broadcast e assicurano i numerosi servizi di telecomunicazione nella regione. Questa struttura è la più importante emittente per grandezza e bacino d’utenza del nostro cantone. Inaugurato nel 1974, l’impianto è sovrastato dall’iconica presenza di un’antenna alta ottanta metri.



Allegria in vetta

Le porte aperte saranno una buona occasione, vista la ricorrenza, anche per fare un viaggio nel tempo e capire come e in quale contesto è stata realizzata quest’opera ingegneristica. A questo proposito, la presentazione «Storia della Funicolare, dagli albori del progetto nel 1870 ai giorni nostri», già disponibile sul sito Internet www.montesansalvatore.ch, verrà visualizzata su un totem multimediale che permetterà una comunicazione dinamica. Inoltre gli spazi del Museo si potranno visitare ininterrottamente dalle 10 alle 16. Ovviamente funzionerà a pieno regime anche il ristorante (è meglio prenotare) e non mancheranno le attrazioni per i più piccoli, che in vetta saranno accolti nella suggestiva casetta alberata che idealmente vuole abbracciare la natura circostante. Ci sarà anche il mitico «Bafalòn», l’eroe delle favole del San Salvatore che racconterà alle 11, alle 13 e alle 15 la sua nuova avventura (si potrà prenotare sul posto). La giornata di festa si svolgerà con qualsiasi tempo e sarà allietata dalla musica di Dj Bird.