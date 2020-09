Ultimamente il polo sportivo gli ha rubato un po’ la scena, ma anche il progetto del polo congressuale al Campo Marzio è sul rettilineo finale e se non fosse stato per la pandemia avremmo già il vincitore del concorso per la sua realizzazione. Come per lo stadio, l’ente pubblico dovrà scegliere tra due gruppi. Entrambi sono svizzeri: uno, guidato da Implenia, è balzato agli onori delle cronache per aver ingaggiato il noto architetto francese Jean Nouvel, mentre il secondo ha partner austriaci.

L’ora delle scelte

Gli altri cinque gruppi che si erano iscritti, fra i quali spiccano quello di Silvio Tarchini e quello di Geo Mantegazza, Maria Luisa Garzoni e Mario Albek, oltre alla Comsa, l’impresa che ha realizzato il LAC, si sono ritirati lungo il percorso, già prima del coronavirus. Ora la Città...