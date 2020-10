Le accuse principali hanno fatto la stessa fine del progetto al centro della vicenda: sfumate. Parliamo del processo a carico del promotore del mai realizzato centro sportivo di Bedano, che si è concluso con il proscioglimento dai capi d’imputazione di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e cattiva gestione. L’uomo, quarantaquattro anni, era accusato di aver usato per scopi estranei al progetto 330 mila franchi riconducibili al suo socio e, tra le altre cose, di aver aggravato la situazione debitoria della sua società versandosi lauti stipendi, giunti fino a 25 mila franchi mensili. Motivando la decisione, la giudice Francesca Verda Chiocchetti ha rilevato la mancanza di un inganno astuto e di prove che il progetto fosse una messa in scena. Accolta, in tal senso, la tesi dell’avvocato Fulvio Pezzati: il suo assistito aveva semplicemente tentato di portare avanti un’iniziativa imprenditoriale, senza intenzioni criminose nei confronti del socio, nel frattempo deceduto. Quest’ultimo non è stato ritenuto credibile dalla Corte: «Le sue affermazioni in fase d’inchiesta non sono lineari e a volte vengono sconfessate dai fatti» ha detto la giudice. L’accusa di amministrazione infedele è invece caduta in base al principio in dubio pro reo, cioè: se mancano prove schiaccianti, si decide a favore dell’imputato (quando si era aumentato il salario - ha spiegato la presidente della Corte - non risultava che la sua società fosse in grave difficoltà).

Il promotore è però stato condannato per falsa testimonianza (nell’ambito di una causa civile), falsità in documenti (in merito a sussidi ottenuti indebitamente dall’Ufficio regionale di collocamento), frode fiscale, infrazione alle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (ma solo per alcune fattispecie citate nell’atto d’accusa) e grave infrazione alle norme sulla circolazione (per una corsa in autostrada con varie irregolarità). Prescritta, invece, l’accusa di esercizio abusivo della professione di fiduciario. «La sua colpa - ha concluso Verda Chiocchetti - è di media gravità. A suo sfavore va uno spregio delle regole, negando a tratti anche l’evidenza». La pena decisa dalla Corte (90 aliquote da 30 franchi sospese con la condizionale per 2 anni) tiene conto della violazione del principio di celerità delle indagini: i fatti risalgono al 2009-2013. Un ritardo che la giudice ha attribuito in parte anche all’imputato, «che ha tardato a presentare i documenti che lo avrebbero scagionato». ll procuratore pubblico Andrea Gianini non ha ancora deciso se ricorrerà. Probabilmente no. L’imputato, che aveva chiesto invano un indennizzo per torto morale, ha assistito impassibile alla lettura della sentenza, poi se n’è andato sotto la pioggia.