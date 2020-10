Il progetto di costruire un centro polisportivo a Bedano è naufragato da tempo e finito nel dimenticatoio, ma non per la Magistratura. È tornato sotto i riflettori oggi in aula penale a Lugano, dove è iniziato il processo a carico di colui che era stato il promotore dell’opera. Lunga la serie di accuse a suo carico: truffa, amministrazione infedele aggravata, cattiva gestione, falsità in documenti, falsa testimonianza, esercizio abusivo della professione di fiduciario (reato prescritto), infrazione alla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, grave infrazione alle norme sulla circolazione e frode fiscale. Una sfilza che ha portato il procuratore pubblico Andrea Gianini a chiedere la condanna dell’uomo, un quarantaquattrenne, a venti mesi di carcere, senza opporsi a una sospensione condizionale della pena. La difesa, sostenuta dall’avvocato Fulvio Pezzati, si è invece battuta per l’assoluzione da tutti i capi d’accusa. Per domani alle 17 è attesa la sentenza della Corte (Assise Criminali) presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti (giudici a latere Manuel Borla e Aurelio Facchi). Gli inquirenti, tra le varie cose, ritengono l’imputato colpevole di aver usato «per scopi estranei al progetto», anche spese strettamente personali, 330 mila franchi riconducibili a un suo socio nel frattempo deceduto. È anche accusato di aver ottenuto con l’inganno un sussidio di 45 mila franchi dall’Ufficio regionale di collocamento dichiarando, «contrariamente al vero», di aver assunto alcuni dipendenti a determinati stipendi e per determinati ruoli in alcune sue società.

Il progetto era ambizioso: realizzare un centro sportivo polifunzionale caratterizzato da un palazzetto da quattromila posti con una pista di ghiaccio, un campo in parquet e uno sintetico «rotanti» in base alle necessità, campi da tennis e piscine olimpioniche, nonché un albergo con un centinaio di camere e negozi legati alle attività previste. Quello che si prospettava era un polo di livello internazionale, paragonabile a quello che avrebbe progettato negli anni a venire la Città di Lugano. Stadio di calcio a parte, Bedano avrebbe offerto di tutto, forse anche di più rispetto a Cornaredo.

Chiaramente l’investimento era importante, nell’ordine delle centinaia di milioni di franchi, che i promotori intendevano trovare anche tramite una sottoscrizione pubblica, in modo da coinvolgere tutti i privati interessati. Quest’ultima era stata pubblicizzata con una serata di gala al Palazzo dei congressi al quale avevano partecipato sportivi d’élite come Martina Hingis, Stéphane Lambiel, Alberto Tomba e Carlton Myers. Le cose però non erano andate come speravano gli ideatori del progetto, che si aspettavano un maggiore sostegno da parte delle istituzioni cantonali nella lunga procedura per la realizzazione dell’impianto.

La parola fine, almeno per quanto riguarda il Ticino, era stata scritta la sera del 26 marzo 2012, quando il Consiglio comunale di Bedano aveva rimandato al Municipio la proposta di modifica del Piano Regolatore necessaria per la costruzione del polo sportivo. A quel punto, non potendo o non volendo attendere oltre, i promotori se n’erano andati sbattendo la porta. Il progetto comunque era ancora vivo: dopo l’insuccesso di Bedano l’avevano proposto a San Bernardino, Engelberg, Lucerna, Zurigo e infine Milano, ma il risultato, alla fine, per una ragione per l’altra, era stato lo stesso. «A quel punto - ha detto l’imputato in aula - ci ho messo una croce sopra». Da allora il sogno di un centro polisportivo a Bedano è sparito dalle pagine di cronaca, come una nave che sprofonda nell’oceano. Però ha lasciato strascichi finanziari, che ad un certo punto sono diventati penali.