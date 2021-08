In considerazione dell'importante partecipazione prevista martedì 17 agosto alle esequie del Sindaco Marco Borradori – dalle ore 10.00 allo Stadio di Cornaredo – la Città di Lugano ha stabilito che per accedere all’arena sarà obbligatorio presentare il certificato COVID o il risultato negativo di un test effettuato nelle 48 ore precedenti la cerimonia.

Il Municipio di Lugano esprime, in un comunicato stampa odierno, profonda gratitudine per le innumerevoli testimonianze di affetto e cordoglio che i cittadini stanno tributando in questi giorni alla memoria del sindaco Marco Borradori. Questa impressionante partecipazione popolare lascia presagire un’affluenza straordinariamente importante alle esequie, che si terranno martedì 17 agosto alle ore 10.00 allo Stadio di Cornaredo .

- i cittadini possono effettuare il test gratuitamente negli studi medici e nelle farmacie autorizzate (per la lista vedi https://m4.ti.ch/dss/dsp/ufc/ufficio/ ). Inoltre, per facilitare la cittadinanza, il Municipio organizzerà – con l’aiuto dell’Ordine dei medici – alcune postazioni per effettuare i test rapidi in Piazza Rezzonico, lunedì 16 agosto dalle ore 8.00 alle 22.00, a margine della Camera ardente allestita nel patio di Palazzo Civico.