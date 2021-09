Certificato COVID per Ars Medica e Sant’Anna

«A partire da lunedì 6.9.2021 tutti i visitatori dovranno presentare un codice QR di negatività al Covid-19 (certificato di vaccinazione, tampone negativo o certificato di guarigione), che verrà verificato presso la ricezione». Ars Medica e Clinica Sant’Anna anticipano misure soltanto ventilate nel settore sanitario e introducono, come riportato sul sito delle due cliniche private cantonali, l’obbligo del certificato COVID da lunedì 6 settembre per medici, personale e visitatori, al fine di cercare di rallentare la ripartenza della pandemia e tutelare i pazienti non infetti. Francesco Volonté, direttore sanitario della Clinica Sant’anna, ha dichiarato al portale Tio.ch che sin dall’inizio della pandemia «è stato e sostenuto il concetto di ‘safe clinic’, ovvero di intraprendere tutte le misure necessarie per poter mantenere l’attività delle cliniche senza eventuali scossoni legati alla pandemia».